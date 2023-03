Neuer Trailer zu Hyenas: Hero-Ki verkleidet sich gern – und sein erstes Cosplay gebührt Sonic

Sega hat einen neuen Trailer zum Helden-Shooter Hyenas veröffentlicht, der uns einen Cosplay-begeisterten Helden vorstellt. Der spielbare Charakter heißt Hero-Ki und liebt es, sich als populäre Charaktere zu verkleiden. Sein erstes Cosplay, das die Verantwortlichen uns präsentieren, ist niemand Geringeres als der blaue Igel Sonic.

Im Trailer ist zu sehen, dass sich Hero-KI nicht nur in Sonic, sondern auch in seine Gegner verwandeln kann. Dadurch wird es für ihn ein Leichtes, seine Gegner zu infiltrieren.

In dem teambasierten Shooter tretet ihr in Dreier-Teams gegeneinander an. Im Zentrum stehen die Raubzüge auf Schiffen, die von der Erde Richtung Mars unterwegs sind. In diesen befinden sich Popkultur-Artefakte, die von Mars-Milliardären und anderen Crews gestohlen werden müssen. Die Ware muss dann gesichert werden, indem wir fliehen. Für die Kämpfe stehen einzigartige Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Verfügung.

Für die Raubzüge treten fünf Teams gegeneinander an. Es gibt zudem KI-Wachen, die eure Pläne durchkreuzen können. In einigen Bereichen kann die Schwerelosigkeit eingeschaltet werden, was zu noch mehr Spielspaß führt. Es kann dabei nur das Team gewinnen, das es als Erstes zur VIP Extraction schafft.

Hyenas befindet sich für PCs, Xbox und PlayStation in Entwicklung.

Sonic als Cosplay seht ihr im neuen Trailer:

Bildmaterial: Hyenas, Sega/Creative Assembly