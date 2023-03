Mages zeigt ersten Trailer zu The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story

Entwickler MAGES hat einen ersten Trailer zu The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story veröffentlicht. Die kommende Konsolenversion des Mobile-Games Gotopazu erscheint in Japan am 25. Mai für Switch und PS4.

Der Entwickler MAGES macht die Geschichten aus dem ersten Servicejahr des Smartphone-Spiels für Konsolen in Form einer Visual Novel zugänglich. Die Fünflinge werden vollständig von der bekannten Besetzung gesprochen.

Im Spielverlauf könnt ihr über 500 Kartenillustrationen sammeln, die aus der Smartphone-Adaption Gotopazu bekannt sind. Dabei entfallen allerdings die „Puzzle und Training“-Elemente, sodass ihr die Kollektion ohne Probleme vervollständigen könnt.

Der erste Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story, MAGES.