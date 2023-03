Leon, heeeelp! Episode 2 des Resident-Evil-Anime widmet sich der mühsamen Eskorte von Ashley

Resident Evil 4 steht vor der Tür und die Medien sind sich bereits einig, dass uns ein echtes Horror-Highlight ins Haus steht. Auch wir waren in unserem Test begeistert und finden, der Horror-Meilenstein präsentiert sich besser denn je. Auf den letzten Metern läutet Capcom noch einmal die Werbeglocke – und zwar auf äußerst amüsant-skurrile Weise.

Leon, heeeeelp!

Mit Leon and the Mysterious Village startete das Unternehmen kürzlich eine Anime-Kurzserie, die visuell an den ikonischen 70er-Jahre-Anime Heidi angelehnt ist, und sich dem Remake des Horror-Klassikers widmet.

Die erste Episode widmete sich Leons Suche nach der Präsidententochter und seinem wenig freundlichen Empfang durch die Ganados. Wieder vereint, spielt Episode 2 – A promise between the two – mit der altbekannten Unbeholfenheit von „Baby Eagle“ Ashley. Das Ergebnis: Eine äußerst amüsante Episode, in der sich Capcom ganz offensichtlich – und sympathisch – selbst auf den Arm nimmt.

Um einen kurzen Schwenk zum Remake zu machen: In der Neuauflage von Resident Evil 4 gestaltet sich die Eskorte von Präsidententochter Ashley deutlich angenehmer als noch im Original. Also keine Sorge!

Die Produktion von Leon and the Mysterious Village übernahm das Studio Nippon Animation. Dieses entstand seinerzeit aus dem Trickstudio Zuiyo Enterprises, das in den 70er-Jahren – unter anderem – die Anime-Adaption zu Heidi ins Leben rief.

Dass sich Capcoms Werbeteam gern mal mit skurrileren Aktionen austobt, bewies es seinerzeit auch schon im Vorfeld der Veröffentlichung von Resident Evil Village. Damals bewarb man den Titel mit einem schrägen Puppentheater.

Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PCs. Ein umfangreicher Trailer bringt euch schon jetzt in Stimmung – eine spielbare Demo mit einigen Geheimnissen ist ebenfalls verfügbar. Außerdem stellten sich die Macher des Spiels diversen Interviews, sowohl ernsteren als auch entspannteren.

Episode 2 von Leon and the Mysterious Village

Bildmaterial: Capcom