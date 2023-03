Mit Tax Heaven 3000 macht die Steuererklärung doppelt so viel Spaß

Wie in jedem Jahr steht auch in 2023 die Steuererklärung an. Für die BürgerInnen der USA hat sich MSCHF Product Studio nun etwas ganz Besonderes ausgedacht und eine Dating-Sim namens Tax Heaven 3000 entworfen, mit der die Steuererklärung für das Jahr 2022 kinderleicht vorbereitet werden kann.

Das Spiel richtet sich an Steuerpflichtige ohne Angehörige. Natürlich. Es unterstützt bei der Erstellung der Einkommenssteuererklärung für die Vereinigten Staaten. Durch die Dating-Sim sollen Spaß und das Erstellen der Erklärung verschmelzen.

Wirklich praktisch ist es, dass das Spiel völlig kostenlos auf Steam erhältlich ist. Denn Steuerberater und andere Programme, die normalerweise hierfür genutzt werden, verlangen etwas Geld für ihre Dienste. Wie verlässlich der Service allerdings ist, bleibt natürlich fraglich.

In den Dates und Gesprächen werden Informationen abgefragt, die für die Steuererklärung benötigt werden. So fragt die Dame beispielsweise, was eure Social Security Number ist, die für die Erklärung wichtig ist. Wirklich schade, dass es so ein Spiel nicht für andere Länder gibt, denn so könnte der komplexe Behördendschungel etwas gelichtet werden.

Das persönliche Date mit der Steuererklärung:

via Gematsu, Bildmaterial: Tax Heaven 3000, MSCHF Product Studio