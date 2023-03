The King of Fighters XV stellt euch Kim Kaphwan vor, der im Frühling in Season 2 erscheint

SNK hat einen neuen Trailer zu The King of Fighters XV veröffentlicht, welcher euch den kommenden DLC-Charakter Kim Kaphwan vorstellt. Der zweite Charakter aus Season 2 soll im Frühling an den Start gehen.

Kim ist eine sehr ernste Person mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit. Als Taekwondo-Experte kann er jeden Versuch seiner Gegner mit seinen unbestrafbaren Fußtritt-Techniken abwehren. Sein übermäßiger Fleiß ist ein Dorn im Auge von Luong und ihrem Geliebten – Kims freigeistiger Master, Gang-Il. Kim wird gesprochen von Kunihiro Kawamoto.

Im Oktober fand Season 1 den Abschluss mit „Team Samurai“ und den Kämpfern Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger. Season 2 begann im Januar mit Shingo Yabuki. Sechs Charaktere wird Season 2 bieten. Die Charaktere drei und vier sind mit Sylvie Paula Paula und Najd auch schon bekannt.

Der Trailer zum neuen DLC-Charakter:

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION