LEGO 2K Drive möchte ein einzigartiges „AAA-Fahr-Adventure“ sein und erscheint im Mai

Die Spatzen pfiffen es schon lange von den Dächern, jetzt ist es in trockenen Tüchern. 2K und die LEGO Gruppe tun sich für einen Fun-Racer zusammen, den man passenderweise wenig inspiriert LEGO 2K Drive nennt. Die Partnerschaft soll weitere Spiele hervorbringen.

Das „AAA-Fahr-Adventure“ wird schon am 19. Mai 2023 für aktuelle Konsolen und PCs erscheinen. Visual Concepts zeigt sich für die Entwicklung verantwortlich. LEGO 2K Drive bietet eine „riesige, offene Welt, in der die SpielerInnen jedes beliebige Fahrzeug bauen, überall hinfahren und eine LEGO-Rennlegende werden können.“

Man reist durch Bricklandias verschiedene einzigartige Biom-Regionen und tritt gegen eine Reihe charismatischer Rivalen an, in der Hoffnung, eines Tages den begehrten Sky-Pokal zu gewinnen. In LEGO 2K Drive bestimmen die SpielerInnen, wie sie spielen möchten.