Lüftet ein letztes Geheimnis: Atelier Ryza 3 ist erhältlich und gibt Ausblick auf den Season-Pass

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key ist ab sofort im Handel erhältlich. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch, PS4 und PS5. Unseren Test zu Ryzas drittem Abenteuer gibt es an dieser Stelle. Den obligatorischen Launchtrailer sehr ihr unten!

In der neuesten Sommer-Eskapade genießen Ryza und ihre Freunde ihr friedliches Leben auf der Insel Kurken, als sie die Nachricht erhalten, dass eine mysteriöse Inselgruppe in den nahe gelegenen Gewässern aufgetaucht ist. Es stellt sich heraus, dass diese Inseln, die als Kark-Inseln bekannt sind, einen negativen Einfluss auf ihre Heimat haben. Also machen sich Ryza und ihre Freunde schnell auf den Weg, um dem nachzugehen.

Mit dem Launch steht auch DLC Pack 1 zum Kauf bereit. Diese Sammlung enthält das „Endless Summer Splash“-Kostümset, das 11 Badeanzüge (einen für jeden Charakter) enthält. Weitere DLC-Pakete, darunter Rezept-Erweiterungspakete und die neue erforschbare Region „Rosca Island“, werden in den kommenden Monaten entweder einzeln oder über den Season-Pass erhältlich sein.

Die Digital Deluxe Edition des Spiels bietet zudem Zugang zum „Another Look“-Kostümset, dem „Back to Summer“-Kostümset sowie „Gem Packs“ und „Key Packs“. Das „Back to Summer“-Paket enthält zwei sommerliche Outfits, die auf Ryzas exklusiven Kostümen aus früheren Titeln basieren.

Die Ultimate Edition enthält zusätzlich das „Gust Collaboration“-Set und damit zwei exklusive Kostüme für Ryza, die auf den Kostümen von Plachta und Ramizel aus Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream basieren. Viele Kostüme, viele Optionen.

Der Launchtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein weiterer neuer Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo, Gust