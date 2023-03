JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R bekommt weiteren Kämpfer spendiert

Bandai Namco hat verraten, wer der dritte Kämpfer aus dem Season Pass zu JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R sein wird. Nach Risotto Nero und Rudol Von Stroheim folgt nun Keicho Nijimura. Er erscheint für alle Season-Pass-Besitzer am 22. März 2023, alle anderen können ihn am 24. März erwerben.

Ab sofort gibt es außerdem einen Patch, der das Spiel auf Version 1.6 hebt. Dazu zählen Änderungen beim Balancing wie der Vereinheitlichung der Hitbox um die Füße herum. Obendrein konnten einige Charaktere Projektilen ausweichen, indem sie nach dem Abwurf einen Schritt zurück machten.

Des Weiteren wurde ein Bug behoben, bei der sich Charaktere bei Luftangriffen in die falsche Richtung bewegten. Hinzu kommt ein Bugfix, bei dem die Rückstoßanimation in der Hocke ausgelöst wurde, nachdem der Charakter getroffen wurde. Dadurch erhielt der Angreifer einen unfairen Vorteil.

Remaster mit 50 Charakteren

Der Name verrät es, natürlich handelt es sich um ein Remaster. All Star Battle wurde erstmals 2013 veröffentlicht. Das Remaster soll den 35. Geburtstag der Originalgeschichte gebührend feiern.

Mit 50 spielbaren Charakteren soll für jeden Fan etwas dabei sein. Dem Kampfsystem soll mit Anpassungen der Kampfgeschwindigkeit sowie der Ergänzung von „Hit Stops“ (Trefferpausen) und „Jump Dashes“ (Schnellsprüngen) neues Leben eingehaucht werden. Außerdem gibt es neue Audioaufnahmen mit den Stimmen aus Teil 6 des Animes.

Es warten All-Star-Kämpfe, Einzelkämpfe, 3-gegen-3-Teamkämpfe sowie der Versus-Modus mit Turnieren für bis zu acht Spieler. Der Arcade-Modus bietet zusätzliche Herausforderungen und im Trainings-Modus könnt ihr üben, um dann online bestehen zu können.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R ist für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam erhältlich. Ihr könnt auf allen Plattformen eine Demo ausprobieren. Ab heute findet ihr das Fighting-Game auch im Xbox Game Pass.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Siliconera, Bildmaterial: JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, Bandai Namco, CyberConnect2