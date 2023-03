Action-RPG zu Turtles: The Last Ronin soll sich an God of War orientieren

Es sieht ganz so aus, als erwarte uns ein waschechtes Third-Person-Action-RPG im Turtles-Universum. Das bestätigte nun Doug Rosen, seines Zeichens Paramount Global Senior Vice President for games and emerging media.

Das Spiel soll auf dem Graphic Novel von 2020 – Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – basieren und ist derzeit in Entwicklung. Und bei wem? Das verriet Rosen noch nicht.

Einsamer Ninja Turtle

Im Gespräch mit den KollegInnen von Polygon, erklärt Rosen, dass der Titel eine düstere, erwachsenere Version von Teenage Mutant Ninja Turtles darstelle. Er nutzt die Gelegenheit zudem für einen interessanten Vergleich zu den aktuellen „God of War„-Spielen, an denen sich der Titel orientieren soll.

Das Spiel soll sich auf den „The Last Ronin“-Arc konzentrieren – eine finstere Zukunftsvision, in der lediglich einer der ikonischen vier Ninja Turtles überlebt. Und in die Rolle dieses Protagonisten sollen dann auch die SpielerInnen schlüpfen.

Um welche der vier Kampf-begabten Schildkröten es sich handelt, bleibt im Comic übrigens lange ein Mysterium. Der mysteriöse Rächer macht hier übrigens von den Waffen seiner verstorbenen Brüder Gebrauch. Ein Detail, das dann sicher auch in der Spielumsetzung Anwendung findet.

Freut euch aber nicht zu früh auf den noch namenlosen Titel. Rosen zufolge dürfte er nämlich noch „ein paar Jahre“ auf sich warten lassen. Er bekräftigt aber, dass man den richtigen Partner gefunden habe, um das Graphic Novel als AAA-Videospiel umzusetzen.

Mit Mutant Mayhem kehren die Ninja Turtles dieses Jahres erstmal auf die Kinoleindwand zurück.

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (Graphic Novel), IDW Publishing