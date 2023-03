Resident Evil 4: Launchtrailer enthüllt, wann ihr mit dem „The Mercenaries“-DLC rechnen dürft

Im Vorfeld waren sich die Medien bereits einig, dass uns mit Resident Evil 4 ein echtes Horror-Highlight ins Haus steht. Auch wir waren in unserem Test begeistert und finden, der Horror-Meilenstein präsentiere sich besser denn je. Ab heute könnt ihr euch selbst von der Neuauflage überzeugen.

The Mercenaries erscheint in Kürze

Pünktlich zur Veröffentlichung liefert Capcom nun den Launch-Trailer, der nochmal ein paar Eindrücke zur actionreichen Horror-Achterbahnfahrt liefert.

Viel wichtiger aber: Am Ende enthüllt der Trailer, wann SpielerInnen mit dem kostenfreien „The Mercenaries“-DLC rechnen dürfen. Lange müssen sich Highscore-Jäger nicht gedulden – bereits zum 7. April soll das Update zur Verfügung gestellt werden.

Im traditionellen „The Mercenaries“-Modus stellen sich SpielerInnen Horden von Feinden, auf der Jagd nach dem Highscore. Dazu schlüpften Fans in vergangenen Ablegern in die Rolle verschiedener Charaktere und machten unterschiedliche – an das jeweilige Hauptspiel angelehnte – Arenen unsicher. Wie der „The Mercenaries“-Modus in der Neuauflage von Resident Evil 4 ausgeprägt sein wird, bleibt abzuwarten.

Übrigens könnte auch Ada Wongs Mission „Separate Ways“ ihre Rückkehr feiern. Und zwar in Form eines kostenpflichtigen, dafür aber umfangreicheren DLCs. Resident Evil 4 erscheint heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PCs.

Der Launch-Trailer zu Resident Evil 4

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom