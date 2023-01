Das war … Kalenderwoche 4/2023

Die Veröffentlichung von Forspoken, eine mögliche Fortsetzung von Stranger of Paradise sowie HD2D-Remakes von Square Enix und das neue Projekt von Vanillaware sorgten in dieser Woche für Gesprächsbedarf. Einige Neuankündigungen sowie alle weiteren Videos der Woche haben wir ebenfalls für euch. Zum Schluss findet ihr noch je ein Review und Preview, den neuen Culture Slot, eine Kolumne zu Fire Emblem und ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das mit Spannung erwartete Forspoken (PS5, PC) von Luminous Productions ist mittlerweile erhältlich und das Medienecho fiel etwas zwiespältig aus. Square Enix bewirbt das Projekt mit einer PC-Demo, einem Prequel-DLC und sogar einer 3D-Werbung am Times Square.

Diese Woche stand auch der dritte DLC zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) an. Tetsuya Nomura hält sogar ein Sequel für möglich. Dafür müssten jedoch die Verkaufszahlen stimmen. Square Enix führt derzeit auch eine Umfrage zu HD2D-Remakes durch. Fans können sich dort äußern, welche Spiele man sich von Team Asano in Zukunft wünscht.

Erfreuliches hörten wir in den letzten Tagen von Vanillaware. So ist das seit 2019 angekündigte Projekt nun fast zu Ende entwickelt. Man darf gespannt sein, wann es endlich richtig angekündigt wird.

Eine Überraschung gelang Tango Gameworks mit der Ankündigung und Veröffentlichung von Hi-Fi Rush (Xbox Series, PC). Mit Road 96: Mile 0 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir auch erstmals das Prequel zu Road 96. Auch die Brettspiel-Adaption Minna to Machi Koro (Switch, PC) ist auf dem Weg und bei Nocturnal (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) handelt es sich um einen neuen Action-Plattformer. Ebenfalls die Debüt-Trailer erreichten uns zu Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf (PS4, Switch) (Link) und Winning Post 10 (PS4, PS5, Switch, PC) (Link).



Das kommende Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) präsentierte die Trooper Cards, mit dabei sind auch Kenny Omega und Rahul Kohli. Kurz vor der Japan-Veröffentlichung von Disgaea 7 (PS4, PS5, Switch) sahen wir noch die letzte Charaktervorstellung sowie die Klassen. Den Europa-Termin kennen wir inzwischen für Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5, Switch, Xbox Series, PC), der Eröffnungsfilm erreichte uns zu Grim Guardians: Demon Purge (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Aus Wild Hearts (PS5, Xbox Series, PC) hatte derweil ein mächtiges Monster seinen Auftritt. Das rundenbasierte Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheint am 11. Mai und die nächsten Gameplay-Clips erreichten uns zu Suikoden I & II HD Remaster (PS4, Switch, Xbox One, PC). Ein prominentes Team steht hinter Redemption Reapers (PS4, Switch, PC), welches noch im Februar erscheint.

Eine weitere Zauberlektion gab es dank GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch). Shoot-’em-up-Action gibt es mit R-Type Final 3 Evolved (PS5). In die nächste Beta-Runde geht das rundenbasierte Sci-Fi-RPG Honkai: Star Rail (PC, Mobil) im Februar. Die nächste Kommentatorin wurde für Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) enthüllt. Neben dem Veröffentlichungstermin zu Curse of the Sea Rats (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte man uns auch die Bosse aus dem Spiel vor. Bereits in wenigen Tagen könnt ihr euch auf das Vanillaware-inspirierte Helvetii (PS4, Switch, PC) aus der Schweiz freuen. In Deutschland entsteht unterdessen Saga of Sins (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC), welches in Bleiglas-Optik daherkommt. Für Klassiker-Fans gedacht ist die Telenet Shooting Collection (Switch).

Auf moderne Konsolen hat es inzwischen Risen (PS4, Switch, Xbox One) geschafft. In wenigen Tagen erscheinen außerdem Life is Strange 2 (Link) und Trek to Yomi (Link) auf Switch. Das nächste große Update für Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) wird nächste Woche vorgestellt. Der Klassiker GoldenEye 007 ist nun bei Nintendo Switch Online und im Xbox Game Pass verfügbar. Bei Prime Gaming warten auch im Februar wieder einige Spiele. Zu Bloodborne (PS4) sind neue Details zu einem Boss aufgetaucht, welcher es nicht ins Spiel schaffte. Den Anime Tales of Symphonia The Animation könnt ihr euch nun bei YouTube ansehen.

Im neusten Review von JPGAMES stellten wir fest, dass Neptunia: Sisters VS Sisters (PS4, PS5, PC) (zum Testbericht) einige altbackene Probleme hat. Fans der Reihe können jedoch beruhigt zugreifen. Zudem hatten wir die Gelegenheit, Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht) anzuspielen.

Unser neuster Culture Slot dreht sich um einen Fisch, eine Legende und die Bezüge davon zu Videospielen und der Philatelie. Kann ein Fisch ein Erdbeben auslösen? In einer Kolumne haben wir uns zudem mit Fire Emblem beschäftigt. Müsste sich die Reihe mehr von ihrem Vermächtnis lösen?

In unserem aktuellen Gewinnspiel könnt ihr Mario Kart 8 Deluxe inkl. Booster-Streckenpass abstauben. Viel müsst ihr dafür nicht tun und eure Chancen steht gar nicht so schlecht. Viel Glück!