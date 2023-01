Monster Hunter Rise: Sunbreak zeigt das vierte Update im mitternächtlichen Livestream

Capcom plant bekanntlich, noch im Februar das vierte kostenlose Update zu Monster Hunter Rise: Sunbreak für Nintendo Switch und PCs zu veröffentlichen. Alle Details dazu zeigt man nun am 1. Februar um 23:59 Uhr in einem Livestream. Das Update umfasst beispielsweise einen heimkehrenden Drachenältesten sowie ein verstärktes Monster. Das fünfte Update steht im Frühling an.

Daneben sind auch Portierungen des Grundspiels Monster Hunter Rise für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series sowie PCs (Xbox-Store) seit wenigen Tagen erhältlich. Im Xbox Game Pass ist man ebenfalls mit dabei. Die Sunbreak-Erweiterung ist allerdings noch nicht Teil der Veröffentlichung. Sie soll im Frühjahr 2023 nachgeschoben werden, die kostenlosen Updates sind auch dort zu erwarten.

Teaser zum Livestream

Bildmaterial: Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom