Suikoden I & II HD Remaster: Zwei neue Gameplay-Videos zeigen mächtige Unite Attacks

Konami hält sich noch bedeckt, was Suikoden I & II HD Remaster angeht. So halten wir uns mit den kleinen Gameplay-Clips über Wasser, die man regelmäßig an Umfragen anschließend auf dem Twitter-Account veröffentlicht.

Bei einer weiteren Umfrage stellte man Unite Attacks zur Wahl und die Fans entschieden, dass sie die „Family Attack“ sehen wollen. Ihr findet den Gameplay-Clip hier bei Twitter. Die Social-Media-Menschen von Konami bevorzugten aber wohl die „Double Monster Attack“, die bei der Umfrage allerdings nur Zweiter wurde. Kurzerhand gab es diese Attacke dann noch als Bonus-Clip.

Zu den Verbesserungen und neuen Features zählt Konami überarbeitete Hintergrundillustrationen in HD, aktualisierte Effekte, neue Umgebungsgeräusche und Kampf-Soundeffekte in HD auf. Aber auch bei Quality-of-Life-Aspekten hat man mit automatischem Speichern, Kampf-Vorspulfunktion und Dialogprotokoll etwas vor.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars soll dieses Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Steam erscheinen.

via Siliconera, Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami