Nach Life is Strange: True Colors und der Life is Strange: Remastered Collection hat sich Square Enix daran erinnert, dass eine Switch-Umsetzung der Reihe noch fehlt. Nämlich jene zu Life is Strange 2. Bereits am 2. Februar könnt ihr euch mit den Brüdern Sean und Daniel auf einen abenteuerlichen Roadtrip begeben. Dazu hat man einen etwas spoilerbehafteten Trailer veröffentlicht.

Bildmaterial: Life is Strange 2, Square Enix, DON’T NOD