Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Forspoken?

Es ist noch nicht mal Februar und es erscheinen von Woche zu Woche große Spiele, die um die Aufmerksamkeit von SpielerInnen buhlen. In dieser Woche ging es u.a. um eine neue IP aus dem Hause Square Enix. Forspoken hat jedoch keinen leichten Start hingelegt. Bereits im Vorfeld machten Aussagen im Internet die Runde, dass Square Enix die Review-Codes sehr spät und nur in geringer Auflage verteilte. Und wenn man noch weiter zurückgeht, machten auch Demo, Marketing und frühere Pressestimmen einen negativen Eindruck.

Das alles führte zu durchmischten Wertungen auf den Pressewebseiten. Das Spiel habe zwar seinen Reiz, könnte jedoch an vielen Punkten, wie zum Beispiel die Handlung, kaum überzeugen. Dennoch mache das Gameplay irgendwie Spaß und im Laufe der Spielstunden entwickelt es sich in die richtige Richtung. So einige Stimmen von Testern. Doch was sagt ihr dazu? Seid ihr der gleichen Meinung, die im Internet kursieren oder habt ihr Spaß mit Forspoken? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 22. Januar