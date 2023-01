Telenet Shooting Collection erscheint für Nintendo Switch

Am 8. Juni wird die Telenet Shooting Collection für Nintendo Switch in Japan erscheinen. In dieser Sammlung sind Portierungen von vier Shoot ‚em up-Spielen enthalten, die ursprünglich von Telenet Japan entwickelt und veröffentlicht wurden.

Zu den vier Portierungen gehören:

Granada (November 1990, Genesis)

Avenger (1990, PC Engine)

Gaiares (1990, Genesis)

Psychic Storm (1992, PC Engine)

Jeder Titel wird über zusätzliche Funktionen verfügen, wie den „Sound Mode“, „Visual Mode“ und eine Rückspulfunktion.

Der Debüt-Trailer zu Telenet Shooting Collection

