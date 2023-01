Vanillaware: Das neue Spiel der 13-Sentinels-Macher ist schon fast fertig – und noch mehr

Derzeit ist Vanillaware noch mit GrimGrimoire OnceMore beschäftigt, doch nach dem Projekt ist natürlich vor dem Projekt. Schon 2019 veröffentlichte Vanillaware einen Teaser-Trailer zum nächsten Projekt, an dem man parallel zum Remaster von GrimGrimoire bereits fleißig gearbeitet hat.

Wie das neue Spiel der Macher von 13 Sentinels: Aegis Rim, Dragon’s Crown und Odin Sphere heißt, wissen wir noch nicht. Aber wir werden wohl bald mehr zum Projekt erfahren. In einem Interview mit Nintenderos sagte Vanillaware-Mitbegründer George Kamitani, dass sich der Titel einerseits bereits am Ende der Entwicklung befindet und außerdem der bisher größte Titel von Vanillaware ist.

„Ich bin zwar nicht der Regisseur dieses Titels, aber es ist eine der größten Produktionen von Vanillaware, also freuen Sie sich darauf“, so Kamitani. George Kamitani selbst arbeitet an einem weiteren, ebenfalls unangekündigten Projekt, wie er verriet:

„Der Titel, an dem ich im Moment arbeite, wird erst in einigen Jahren fertig sein, aber sobald der große Titel, von dem ich euch erzähle, fertig ist, sollte ich einige Entwickler bekommen, sodass die Entwicklung meines Projekts endlich in vollem Gange sein wird“, so Kamitani.

Der Teaser-Trailer von 2019:

Bildmaterial: Vanillaware