Forspoken: PC-Demo, Prequel-DLC und aufwendige 3D-Werbung sollen weitere Fans überzeugen

Man kann Square Enix nicht nachsagen, sie würden es nicht probieren. Nach der Zitterpartie zum Launch – vorab äußerten sich mehrere Medien zweifelnd, weil sie keine Review-Keys erhielten – gab es dann doch zahlreiche Rezensionen zu Forspoken, allesamt eher durchschnittlich.

Wer sich unsicher ist, konnte seit jeher die PS5-Demo spielen und sich selbst ein Bild machen. Ein zweites Cyberpunk? Natürlich nicht, auch wenn offensichtlich manches schiefgelaufen ist. Inzwischen gibt es die spielbare Demo auch bei PC-Steam, im Epic Games Store und im Microsoft Store.

Und Square Enix bewirbt das Action-RPG weiter. Beispielsweise mit einer aufwendigen 3D-Werbung am Time Square. Am Marketing-Budget lag es nicht. Übrigens: Einen DLC wird es auch geben. Forspoken: In Tanta We Trust wird später in diesem Jahr erscheinen. Wer die Digitale Deluxe Edition vorbestellt hat, erhält Vorabzugriff auf diesen Prequel-DLC.

Die 3D-Werbung am Times Square:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Forspoken, Square Enix, Luminous Productions