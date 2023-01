Das Vanillaware-inspirierte Helvetii erscheint im Februar mit Vocals von NieR-Sängerin Emi Evans

Der in der Schweiz ansässige Entwickler Team KwaKwa wird am 3. Februar 2023 das von Vanillaware-Werken (13 Sentinels, Dragon’s Crown) und keltischer Mythologie inspirierte Helvetii an den Start bringen. Das Action-Spiel erscheint digital für Nintendo Switch, PS4 und PC-Steam.

Neben der Vanillaware-Inspiration hat man sich auch NieR-Klänge ins Haus geholt. Für den Soundtrack, der von Dale North (Sword of the Necromancer) komponiert wurde, singt Emi Evans (NieR) ein.

Vor etwa hundert Jahren v. Chr. war noch nicht ganz Gallien unter der Herrschaft der Römer. Auf dem Gebiet der Helvetii wurde eine römische Legion von Divico, einem jungen Kriegshäuptling, bezwungen. Divico wurde durch einen uralten Segen gestärkt, dessen Herkunft unbekannt war. Dieser Sieg hatte jedoch seinen Preis: Kurz darauf verwandelte sich der Pakt des Kriegshäuptlings in einen schrecklichen Fluch, eine verrottende Verderbnis, welche sich durch sein Land frass und langsam sein Herz und seine Seele verdarb.

Drei einzigartige Charaktere sollen SpielerInnen auf diesem Abenteuer zur Verfügung stehen. Neben einem grimmigen Häuptling und einem quirligen Fuchs ist das auch ein weiser Druide. Eine bunte Mischung, die sich mit ihrem jeweils einzigartigen Spielstil auszeichnen soll.

Eine Handelsversion wird es bei Red Art Games geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Helvetii, KwaKwa