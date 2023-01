Das in Deutschland entwickelte Saga of Sins fasziniert mit Bleiglas-Optik

Seit Chained Echoes ist man wieder neugierig, wenn etwas „aus Deutschland“ kommt. Bei Saga of Sins ist das auch der Fall. Das Spiel wird von Bonus Level Entertainment entwickelt, das Studio kennt ihr vielleicht vom Pixel-Platformer Fox n Forests.

Saga of Sins wird ein „unheiliges Action-Adventure“, dabei stammt es doch aus Bayern. Insbesondere optisch hebt sich Saga of Sins ab. Die Welt erscheint in einer Bleiglas-Optik, inspiriert vom niederländischen Maler Hieronymus Bosch.

Spiele als der rechtschaffene Cleric Cecil – der in die Gedanken der Menschen eindringen kann, indem er sich in eine von vier einzigartigen dämonischen Kreaturen, wie einen heulenden Werwolf oder einen feuerspeienden Gargoyle verwandelt – um die sieben Todsünden zu bekämpfen und sein von der Pest heimgesuchtes Dorf Sinwell zu befreien.

Mit dem 30. März 2023 steht jetzt ein Veröffentlichungstermin fest. Saga of Sins erscheint dann für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC-Steam. Seht nachfolgend einen neuen Trailer.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Saga of Sins, Bonus Level Entertainment, Just For Game