DigixArt kündigt Road 96: Mile 0 an, ein Prequel zum Roadtrip-Abenteuer

Das erfolgreiche Roadtrip-Abenteuer Road 96 erhält ein Prequel. Dies haben Entwickler DigixArt und Publisher Ravenscourt nun angekündigt. Dieses Prequel trägt den Titel Road 96: Mile 0 und soll am 4. April 2023 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen.

Eine tiefe Freundschaft und eine tragische Geschichte

Dieses Mal übernimmt man die Rollen von Zoe, welche bereits aus dem ersten Teil bekannt ist und Kaito, einem Charakter, welcher aus dem früheren DigixArt-Spiel Lost in Harmony stammt. Nach und nach entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden doch recht unterschiedlichen Figuren und so nimmt die Geschichte ihren Lauf.

In dieser Vorgeschichte zu Road 96 erfährt man, was Zoe dazu brachte, ihre Heimat zu verlassen und die Wahrheit hinter den Vorkommnissen, die 1986 zu dem Angriff geführt haben, die die Geschichte von Road 96 überhaupt erst in Gang gebracht hat.

Der Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Road 96: Mile 0, DigixArt, Ravenscourt