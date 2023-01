Bandai Namco stellt Tales of Symphonia The Animation kostenlos zur Verfügung

Ein Begleit-Anime ist für eine Videospiel-Veröffentlichung immer ganz praktisch. Nicht wenige, insbesondere japanische Publisher haben das erkannt und produzieren einen Anime parallel zum Videospiel. Noch besser ist es für Publisher, wenn es ihn bereits gibt.

Bandai Namco bedient sich am eigenen Vermächtnis und bewirbt zur Neuveröffentlichung von Tales of Symphonia Remastered den Anime Tales of Symphonia The Animation. Die ersten beiden Folgen hat man jetzt auf dem Youtube-Kanal zugänglich gemacht.

Nach einer lange Zeit des stetigen Verfalls verkündet das Orakel der Welt eine Prophezeihung: Colette ist die neue Auserwählte … Ihre Aufgabe ist es, zum Turm des Heils zu reisen und ein Engel zu werden – das ist der einzige Weg, um der Welt den Wohlstand zurückzubringen.

Tales of Symphonia Remastered wird am 17. Februar 2023 für die aktuelle Konsolen-Generation neu aufgelegt, dies für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Die „Chosen Edition“ könnt ihr bereits vorbestellen.

Die erste Episode:

Bildmaterial: Tales of Symphonia The Animation, Bandai Namco