Minna to Machi Koro: Das Brettspiel Machi Koro erscheint als Videospiel für Switch und PCs

Der Entwickler Grounding, Inc. hat das Videospiel Minna to Machi Koro für Nintendo Switch und für PCs (Steam) angekündigt. Die Veröffentlichung des Titels soll noch in diesem Sommer stattfinden. Minna to Machi Koro ist eine digitale Online-Version des Kartenspiels Machi Koro (zu Deutsch: Stadt würfeln).

In Machi Koro kauft ihr Bauwerkkarten und erbaut im Laufe einer Spielrunde eine Stadt. 2015 wurde das Kartenspiel für den Titel „Spiel des Jahres“ nominiert. Minna to Machi Koro wird man mit anderen Spielern gemeinsam online spielen können.

Der erste Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Minna to Machi Koro, Grounding, Inc.