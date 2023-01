Square Enix fragt Fans in einer Umfrage, welche HD2D-Remakes sie sich noch wünschen

Gemeinsam entwickelten Square Enix und Acquire mit Octopath Traveler das erste „HD2D“-Spiel seiner Art für das japanische Unternehmen. Der Grafikstil kam so gut an, dass Square Enix sich dazu entschied weitere Spiele damit zu entwickeln, darunter Live a Live und Triangle Strategy.

Und auch wenn die HD2D-Spiele kostspieliger sind, als ihr denkt, so scheinen sie sich auch besser zu verkaufen, als Square Enix gedacht hätte. Sonst würde der japanische Publisher wohl kaum immer wieder nachlegen. Vor etwa einem Jahr wurde bekannt, dass Square Enix intern sogar eine Liste erstellt hat, welche Spiele für die HD2D-Behandlung infrage kommen würden.

Jetzt gibt man diese Frage an die Fans weiter. In einer japanischen Umfrage bei Square Enix Members stellt man verschiedene Fragen zu Spielen von Team Asano, aber zwei davon sind besonders bemerkenswert.

So möchte Square Enix konkret wissen, welchem Genre sich Team Asano in Zukunft widmen soll und welche Art von Spiel Fans am liebsten sehen würden. Dabei können Textfelder befüllt werden, es gibt keine vorgegebenen Antworten.

Dragon Quest III fällt hier schon mal als Wunsch weg – dieses HD2D-Remake hat Square Enix bereits angekündigt, auch wenn es lange keine Neuigkeiten gab. Doch welches HD2D-Remake würdet ihr euch noch wünschen?

via GoNintendo, Bildmaterial: Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix, Team Asano, Amata K.K.