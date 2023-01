Nomura sagt, ihr sollt 10 Freunden von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erzählen

In einem kürzlich ausgestrahlten Livestream zum Anlass der Veröffentlichung des mittlerweile dritten und letzten DLC „Different Future“ zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ließ Tetsuya Nomura durchblicken, dass man durchaus Interesse an einem Sequel zum Final-Fantasy-Spin-Off hätte.

Voraussetzung für ein solches Sequel wäre laut Nomura jedoch, dass genügend SpielerInnen Stranger of Paradise kaufen und spielen und auch die Verkaufszahlen der DLCs stimmen. Nomura resümiert, dass es besonders zum Launch einige negative Äußerungen gegeben hätte, insbesondere online. Doch inzwischen würden sich einige Fans eine Fortsetzung wünschen.

„Wenn ihr das wollt, dann würde es sicherlich helfen, wenn eine Person, die sich das hier ansieht, die Nachricht an 10 andere Personen weitergibt. […] Ich persönlich würde sehr gerne wieder mit Mr. Kumabe von Koei Tecmo zusammenarbeiten“, so Nomura.

In unserem ausführlichen Review erfahrt ihr, ob das Hauptspiel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin halten kann, was es verspricht und ob das Spin-Off an Final-Fantasy-Qualitäten anknüpfen kann.

Cornelia versinkt in völliger Dunkelheit

Die Geschichte von Stranger of Paradise handelt von Jack und seinem Versuch, dem Land Cornelia das Licht zurückzubringen. Der König des Landes enthüllt Jack und seinen Freunden die Prophezeiung von Lukahn, in der die Krieger des Lichts erwähnt werden. Der König ist der Hoffnung, dass er die vier Krieger vor sich hat und sie die Dunkelheit vertreiben, welche die Kristalle umhüllt.

Stranger of Paradise leiht sich einiges vom ersten Final Fantasy, aber in Sachen Jobs macht man auch ein bisschen was anders. Das Original bot nur sechs Klassen, namentlich Fighter, Thief, Black Belt, Red Mage, White Mage und Black Mage.

In Stranger of Paradise könnt ihr unter anderem aus den „fortgeschrittenen Jobs“ Rotmagier, Berserker und Samurai wählen. Jack kann übrigens zwei Jobs zur gleichen Zeit ausrüsten und im Kampf nahtlos zwischen ihnen wechseln.

Der Stream zum Release des dritten DLC „Different Future“

Der Launchtrailer zum letzten DLC „Different Future“

via Noisypixel, Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Team Ninja, Square Enix