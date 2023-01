Nocturnal will einem klassischen Genre einen besonderen Flow verleihen

Publisher Dear Villagers und Entwickler Sunnyside Games (Towaga: Among Shadows) haben die Veröffentlichung von Nocturnal für Konsolen und PCs angekündigt. Das Action-Adventure soll im zweiten Quartal 2023 für PlayStation, Xbox, Nintendo Swich und PC-Steam erscheinen.

Nach monatelanger Wanderung findet Ardeshir seine Heimatinsel in einem mysteriösen Nebel vor. Bahne dir in diesem Action-Platformer deinen Weg mit Feuer und Stahl und finde heraus, was mit deinem Volk geschehen ist. Nur du kannst die Geheimnisse jenseits des Nebels lüften.