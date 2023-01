GrimGrimoire OnceMore: Eine Zauberstunde im Fach Beschwörung

NIS America hat ein neues Video zu GrimGrimoire OnceMore veröffentlicht, das euch einen Einblick in den Ablauf einer Zauberstunde gibt. Wenn ihr eine zerstörerische Kraft schätzt, solltet ihr euch das Lehrmaterial ansehen. Ihr erhaltet einen kurzen Blick auf die infernalischen Familiars und deren feurige Macht.

Eine katastrophale Zeitschleife

In GrimGrimoire OnceMore schlüpft ihr in die Rolle der jungen Magierin Lillet Blan. Diese steckt in einer fünftägigen Zeitschleife fest, welche in einer Katastrophe endet. Lillet studiert an einer Magie-Akademie bei den besten Lehrern. Das Gebäude ist jedoch von zahlreichen Geheimnissen umwittert. Um diese zu lüften, die Katastrophe abzuwenden und aus der Zeitschleife zu entkommen, gilt es die verfügbaren Zauberbücher zu studieren.

Das alles ist neu im Remaster

Zu den Neuerungen gehören natürlich HD-Grafiken und Anpassungen an moderne Bildschirmauflösungen. Mit Vorspulfunktionen und Speichermöglichkeiten mitten im Kampf soll das Spiel auch angenehmer werden. Demgegenüber sorgt ein verschärfter, harter Schwierigkeitsgrad für optionale neue Herausforderungen. Auch neue Gameplay-Systeme führt man ein.

GrimGrimoire erschien in Japan erstmals 2007 für PS2. Das erweiterte Remaster ist in Japan seit Juli für PS4 und Switch erhältlich. In Europa soll es am 7. April 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Eine magische Lektion

Bildmaterial: GrimGrimoire OnceMore, NIS America, Nippon Ichi Software, Vanillaware