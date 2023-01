Hi-Fi Rush von den Machern von The Evil Within ist die Überraschung des Developer_Direct

Es war die gelungene Überraschung des abendlichen Developer_Direct von Xbox und Bethesda. Das Shinji-Mikami-Studio Tango Gameworks stellte sein neues Spiel vor und es ist so ganz anders als frühere Spiele des Studios, dazu zählt unter anderem The Evil Within und Ghostwire: Tokyo.

Hi-Fi Rush ist ein durchgedrehtes Rhythmus-Action-Spiel mit Einzelspielererfahrung. Die nächste Überraschung: Das Spiel ist ab sofort für Xbox, im Microsoft Store und im Epic Games Store erhältlich und natürlich auch Teil des Xbox Game Pass.

Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Action-Spiel in einer bunten Welt, in der alles vom Takt der Musik angetrieben wird – von den Bäumen, die in der Umgebung hin- und herschwanken, bis zu jedem im Kampf gelandeten Treffer. Kampfsequenzen richten sich perfekt am Rhythmus der Musik aus, was ein Gameplay ermöglicht, das nicht nur spannend, sondern auch extrem befriedigend ist. Die Bewegungen des Spielers sind dabei nicht vorgeschrieben wie bei einem traditionellen Rhythmusspiel – die Spieler haben die volle Freiheit eines Actiongames. Allerdings verstärken Eingaben von Aktionen im Takt die Angriffe des Spielers im Gleichklang mit der Musik.

Unter den Songs sind auch lizenzierte Stücke der Rockbands Nine Inch Nails und The Black Keys.

Der Launchtrailer:

Einblick ins Gameplay:

Bildmaterial: Hi-Fi Rush, Tango Gameworks