Super Mario Bros. Film: Hört erstmals Seth Rogen als Donkey Kong und seht Katzen-Mario

Illumination und Nintendo haben einen neuen Trailer zum kommenden Super Mario Bros. Film veröffentlicht. Die Länge des Clips von 30 Sekunden lässt es bereits erahnen: Das Video dient auch als Werbespot.

Sein Debüt feierte das Video gestern Abend bei Spielen der NFL. Dazu passend beginnt der Trailer im riesigen Stadion, das wir auch schon von früheren Videos kennen. Die zweite Hälfte des Videos zeigt uns aber neue Szenen: Mario im Katzenkostüm und vor allem hören wir Seth Rogen als Donkey Kong.

Am 23. März 2023 sollte der Super Mario Bros. Film in Deutschland eigentlich an den Start gehen. Nintendo, Illumination und weitere Partner arbeiten mit verschiedenen Aktionen wie jener bei McDonald’s bereits darauf hin. Doch kürzlich wurde bekannt, dass sich der deutsche Kinostart um zwei Wochen verschiebt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination