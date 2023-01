Like a Dragon: Ishin schickt Kenny Omega und Rahul Kohli an eurer Seite in den Kampf

AEW-Wrestling-Ikone Kenny Omega ist nicht nur Final-Fantasy-Fan, sondern liebt auch die Yakuza-Reihe. Sein Gastauftritt in Like a Dragon: Ishin wird den Wrestler also immens freuen. Sega und Ryu Ga Gotoku Studio gaben darüber hinaus auch einen Cameo-Auftritt von Schauspieler Rahul Kohli (Midnight Mass) bekannt.

Beide Persönlichkeiten werden Protagonist Ryoma und SpielerInnen als Soldaten-Karten durch das 19. Jahrhundert begleiten. Mit diesen gestern erst vorgestellten Karten, die im Remake im gesamten Spiel verwendet werden können, holt ihr euch Unterstützung im Kampf.

„Ich bin seit Jahren schon Fan der Like a Dragon-Reihe. Und nun in Like a Dragon: Ishin, dem neuesten Teil einer der kultigsten Spielereihen aller Zeiten verewigt zu werden, ist unglaublich“, sagt Wrestling-Ikone Kenny Omega. „Ich bin total begeistert von meiner Soldaten-Karte und denke, dass die Spieler das Artwork und die Angriffsanimation lieben werden – und den Schaden, den ich an die Gegner austeile!“

Neben Kenny Omega und Rahul Kohli wird es vier weitere Gastauftritt geben, die Sega in den nächsten Wochen bis zum Launch sicher noch vorstellen wird. Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023. Für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox wird es auch eine Handelsversion geben, die bei Amazon* auch schon vorbestellbar ist.

