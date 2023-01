Wild Hearts stellt den mächtigen Kemono Goldsturm vor

Electronic Arts und Omega Force stellen uns heute ein Monster aus Wild Hearts mit einem Video etwas genauer vor. Die Bestien werden als Kemono bezeichnet und sind die Verkörperung der Macht der Natur. Als Jäger stehen die uralten technischen Hilfsmittel namens Karakuri zur Verfügung.

Goldsturm ist eine dieser Bestien, welcher auch Aragane genannt wird. Er kontrolliert die unaufhaltsame Macht des Windes und ist entsprechend blitzschnell. Electronic Arts stellt uns Goldsturm wortreich wie folgt vor:

Viele Reisende misstrauen dem Wind. Sie fürchten, dass es ein Goldsturm sein könnte, der dem Wind sein eindringliches Heulen verleiht. Diese furchteinflößende Kreatur kam aus einem fernen Land und wurde nun in Azuma gesichtet. Man erzählt sich von einem mysteriösen Ort im hohen Norden, der als Goldmeer bekannt ist und an dem der Sand sich in jede Richtung bis zum Horizont erstreckt. Dies ist das Heimatland des Aragane, des Goldsturms. Narren zieht es auf der Suche nach Gold zu diesem Ort, doch sie kehren nie zurück. Diese Bestie ist die Verkörperung des Windes, der manchen Reichtümer und anderen den Tod bringt.

Ihre Stärke entstammt der Kombination verschiedener natürlicher Elemente – eine Mischung verheerender Winde und kostbarer Flocken puren Goldes. Ihre Organe produzieren das wertvolle Metall auf mysteriöse Weise, indem sie die Luft im Körperinneren der Bestie verdichten. Eine seltene Kreatur, die Gold aus dem Nichts erschaffen kann. Aus diesem Grund gilt sie als Zeichen des Wohlstands für alle, die sie zu Gesicht bekommen.

Der Goldsturm kontrolliert die Luft, die ihn umgibt, und ändert die eigene Bewegungsrichtung im Kampf, indem er Luft aus den überall an seinem Körper verteilten Öffnungen strömen lässt und so förmlich fliegt.

Seine Kampftechniken verbinden mächtige Nahkampfangriffe mit der Kraft eines Sturms. Im Kampf übernimmt er die Kontrolle mit Luftströmen, um seine eigene Position und Geschwindigkeit oder die von Jagenden zu verändern. Bleibe wachsam und mache dich auf einen Nahkampf gefasst, wenn du diese Bestie bezwingen willst.

Unvorbereitet ist man den Angriffen des Goldsturms schutzlos ausgeliefert: Pfotenschläge, Bisse, Klauen, Dreh- und Schlagangriffe. Sollte dich einer dieser Angriffe erwischen, wird er dir ordentlich zusetzen.

Doch selbst auf Distanz ist die Bestie nicht zu unterschätzen. Hüte dich vor dem schwingenden Schweif und seinen Windklingen, wenn du überleben willst.

Falls du lange genug lebst, um den Goldsturm zu erzürnen (wodurch er Wind um den eigenen Körper herum erzeugt und dann verschießt), erlebst du die wilde Schönheit einer wahren Naturgewalt. Bewundere den funkelnden Tornado aus Sand und Gold – aber hüte dich, nicht von eben jener Kraft zu Boden geworfen zu werden. Goldstürme sind besonders anmutig im Kampf, da sie sich in einen goldenen Wind hüllen. Für viele ist dies ein Anblick, den sie unmittelbar mit ins Grab nehmen.

Verwende deine Waffen in Kombination mit klug ausgewählten Karakuri, um die Angriffe des Goldsturms zu kontern. Sollte dies nicht ausreichen, kannst du auch schlagkräftigere Hilfsmittel wie die himmlische Kanone in Betracht ziehen.