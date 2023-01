Pferderennen mit Tradition: Winning Post 10 zeigt sich im ersten Trailer

Koei Tecmo veröffentlichte den Debüt-Trailer zur Pferderenn-Simulation Winning Post 10. Der Titel soll am 30. Mai 2023 exklusiv in Japan für PlayStation, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen.

Die Winning-Post-Reihe hat in Japan eine lange Tradition, denn der erste Titel der erfolgreichen Reihe erschien bereits im Jahre 1993. Bis heute wurden etliche weitere Ableger für die unterschiedlichsten Plattformen veröffentlicht. Der einzige Ableger der Reihe, der jemals außerhalb Japans erschien, war übrigens Winning Post Ex im Jahre 1995 für Sega Saturn.

Realistischere Grafik und neues Temperament-System

Speziell die Grafik wurde bei Winning Post 10 ordentlich aufgebohrt. Denn neben den Pferden selbst, grenzen nun auch die Rennstrecken an Fotorealismus. Auf PlayStation 5 und PCs soll vor allem der Rasen unglaublich realistisch wirken.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Winning-Post-Reihe gibt es nun das sogenannte „Uma-sonality“-System, welches quasi den jeweiligen Charakter beziehungsweise das Temperament des Pferdes abbilden soll. Jedes Pferd hat eigene Vorlieben, Abneigungen, Stärken und Schwächen, die es zu finden und entsprechend zu nutzen gilt.

Der Debüt-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Winning Post 10, Koei Tecmo