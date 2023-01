Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin mit Trailer und neuen Details zum letzten DLC

Square Enix bereitet uns auf die Veröffentlichung von „Different Future“ vor. Der dritte und letzte DLC zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint bekanntlich am 27. Januar 2023 und ist natürlich Teil des Season-Pass. Heute gibt es weitere Details und insbesondere den Launchtrailer.

Geführt vom Geist eines Moogle erreichen Jack und Co. eine Stadt in einer anderen Zeit und einem anderen Raum, um sich einer letzten Herausforderung zu stellen. Sprengt euch euren Weg durch eine alternative Zeit und einen alternativen Raum und vereitelt dabei die Pläne des Lufenianers! „Different Future“ wird drei neue Berufe, Waffen und eine zusätzliche Synthesefunktion enthalten, um euch auf einen epischen Showdown gegen den Imperator vorzubereiten!

Auch zu einer Konfrontation mit Omega wird es kommen. Die neuen Berufe sind Schütze, Jäger und Glücksspieler.

Stranger of Paradise ist seit dem 18. März 2022 hierzulande erhältlich und leiht sich einiges vom ersten Final Fantasy, aber in Sachen Jobs (und natürlich spielerisch) macht man auch ein bisschen was anders. Falls ihr unentschlossen seid, könnt ihr eine Demo herunterladen oder euch unseren umfangreichen Test gönnen.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix, Koei Tecmo, Team Ninja