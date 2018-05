Das war… Kalenderwoche 21/2018

By

In den vergangenen Tagen gab es weitere Hinweise und Gerüchte zu einer möglichen PlayStation 5, weiter im Blickpunkt standen Kingdom Hearts III und die Zukunft von Star Ocean. Neben einigen Neuankündigungen und dem Block mit allen Videos der Woche stellen wir euch zum Schluss zudem noch unsere beiden neuen Reviews und ein aktuelles Gewinnspiel vor. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach dem Ende von PlayStation 4 wird vermutlich Sonys PlayStation 5 erscheinen. Das ist zwar nicht bestätigt, aber alles andere käme einer ziemlichen Sensation gleich. Offiziell ist hingegen Sonys Aussage, dass PlayStation 4 nun in die letzte Lebensphase eintritt. Man spricht auch von einer Verschnaufpause bis 2021, was nun zu neuen Spekulationen führt. Dies betrifft auch bereits mögliche Spezifikationen, die Indizien deuten derzeit relativ klar in Richtung AMD-Ryzen.

Mit großer Spannung erwartet wird Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One), das Spiel wird nun bei der kommenden E3 2018 erstmals dem breiten Publikum mit einer Demo präsentiert. Wer sich also auf den Weg nach Los Angeles macht, wird als einer der Ersten Hand an das kommende Projekt von Square Enix und Disney legen können. Vielleicht wird es die Demo auch auf die Gamescom schaffen? Leider nicht geben wird es vermutlich eine deutsche Sprachausgabe, auch wenn das noch nicht definitiv offiziell bestätigt wurde.

Kürzlich wurde die Star Ocean Fes 2018 abgehalten, aber man hat diesen Anlass nicht genutzt, um einen neuen Konsolen-Hauptteil der Reihe anzukündigen. Producer Shuichi Kobayashi äußerte sich immerhin zu diesem Thema, aber seine Aussagen deuten nicht wirklich darauf hin, dass man derzeit an einem entsprechenden Projekt arbeiten würde. Aber die Hoffnung sollte man nicht aufgeben, denn Kobayashi bitte alle Fans auch um Geduld.

In Japan wurden Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 für PlayStation 4 angekündigt, die Neuauflage des dritten Teils hat bereits einen ersten Trailer erhalten. Für den Westen gibt es noch keine entsprechenden Ankündigungen. Ebenfalls nur für Japan enthüllt wurde The Seven Deadly Sins: Grand Cross of Light and Darkness (Mobil), dafür können wir uns auf die Rückkehr eines alten Bekannten mit Leisure Suit Larry – Wet dreams don’t dry (PC) freuen. Eine weitere Neuankündigung betrifft die Visual Novel Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu (PS4). Dank XSEED schaffen es zudem die beiden Projekte Gal Metal (Switch) (Link) und Corpse Party 2: Dead Patient (PC) (Link) in den Westen. Ebenfalls veröffentlicht wurde das Eröffnungsvideo zu Clannad (PS4) und die Launchtrailer zu den Spielen Mario Tennis Aces (Switch) (Link), Dark Souls Remastered (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Hyrule Warriors Definitive Edition (Switch) (Link).

Falls ihr Interesse an Valkyria Chronicles 4 (PS4, Switch, Xbox One) habt, dann könnt ihr derzeit die Premium Edition zum Spiel vorbestellen. Ein paar wenige neue Spielszenen zu sehen waren aus Shenmue 3 (PS4, PC), während es zu Etrian Odyssey X (3DS) neben einem längeren Gameplay-Video auch Trailer zu den Klassen und DLCs gibt (Link 1, Link 2). Die Macht des Drachen präsentiert uns ein aktuelles Video zu Shining Resonance Refrain (PS4, Switch, Xbox One, PC), aus The Lost Child (PS4, Switch, Vita) seht ihr gefallene Engel und zur Neuauflage Captain Toad: Treasure Tracker (Switch, 3DS) wurde das grundlegende Spielprinzip erklärt. Mit dem 31. August hat God Wars: The Complete Legend (Switch) nun den Europatermin spendiert bekommen, zusätzlich gibt es einen Übersichtstrailer zum Spiel.

Ab sofort könnt ihr eine Demo zu Sushi Striker: The Way of Sushido (Switch, 3DS) ausprobieren. Im Video stellt sich der nächste DLC-Kämpfer aus Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) vor, zu Fate/Extella Link (PS4, Vita) gibt es ebenfalls zwei neue Charakter-Videos und zusätzlich einen japanischen TV-Spot. Im Rahmen eines Trailers nannte Bandai Namco mit dem 31. August das europäische Erscheinungsdatum von Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, Xbox One, PC), die Charaktere aus Under Night In-Birth für BlazBlue: Cross Tag Battle (PS4, Switch, PC) erhielten ebenfalls ihr Vorstellungsvideo und auch aus SNK Heroines: Tag Team Frenzy (PS4, Switch) meldet sich die nächste Kämpferin zum Dienst. Munter weitergeführt wurde die Reihe mit den Charakter-Vorstellungen zu Blade Strangers (PS4, Switch, PC) (Link 1, Link 2, Link 3, Link 4).

Ein weiteres Mal wurde ein längeres Gameplay-Video zu Fighting EX Layer (PS4) veröffentlicht. Aus der aktuellen Japan-Demo von Terra Wars (Mobil) gibt es einen ersten Gameplay-Einblick in das neue Projekt von Hironobu Sakaguchi. Eine Demo ging hierzulande für Happy Birthdays (Switch) an den Start. Viel Material erreicht hat uns zum kommenden Donkey-Kong-DLC zu Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch), einige Features präsentiert wurden uns aus Moonlighter (PS4, Switch, Xbox One, PC) und das 3D-Actionspiel Azumatei Kwaidan (PS4) wird in Japan am 15. Juni erscheinen. Im Sommer erscheint Touhou: Scarlet Curiosity zudem im Westen auch noch für PCs.

Im Rahmen von Sega Forever feiert Super Monkey Ball: Sakura Edition für Mobilgeräte ein Comeback, Resident Evil 7 bekommt derweil eine japanische Cloud-Version für Nintendo Switch und 7’scarlet (Vita) ist bei uns ab sofort erhältlich. Neue Lieder sind für die Nintendo-Switch-Version von Deemo per Update hinzugefügt worden. Zur kommenden E3 2018 hat Ubisoft das Line-up konkretisiert, dabei wird unter anderem Beyond Good & Evil 2 genannt, aber auch mit Überraschungen darf man rechnen. Mit Dragon Ball Symphonic Adventure findet am 1. November zudem ein interessantes Videospielkonzert in Düsseldorf statt. Tickets sind ab sofort erhältlich!

Die beiden aktuellen Reviews von JPGames beschäftigen sich nicht mit neuen Spielen, sondern mit einer Neuauflage und einer Complete Edition. Bei der Neuauflage handelt es sich um Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Switch) (zum Testbericht), das Jump ’n’ Run bietet neu Erleichterung mit einem vereinfachten Modus. Dies kann auch nötig sein, denn der Schwierigkeitsgrad ist ordentlich hoch. Neukäufer können bei diesem knallharten aber unheimlich spaßigen Erlebnis auf jeden Fall zugreifen! Das andere Review betrifft Little Nightmares: Complete Edition (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), das Paket des Grundspiels inklusive DLC. Trotz einiger Probleme mit der Steuerung vermag das surreale, düstere Setting zu überzeugen.

Nun könnt ihr zum Schluss wieder einmal etwas gewinnen! Derzeit läuft bei uns nämlich ein Gewinnspiel zu Hyrule Warriors: Definitive Edition (Switch). Wer Interesse an einem Exemplar des Spiels hat, muss jedoch eine kleine Frage beantworten. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!