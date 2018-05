Star Ocean: Producer bittet um Geduld für nächsten Teil

Vor einiger Zeit hatten wir euch die Star Ocean Fes 2018 angekündigt, welche am 20. Mai stattfand. Solche Anlässe sind immer eine ideale Gelegenheit, um neue Projekte zu enthüllen, leider ließ man diese nun aber ungenutzt verstreichen. Obwohl es sogar einen Livestream gab. Immerhin äußerte sich Producer Shuichi Kobayashi zu einem möglichen weiteren Ableger.

So sagte Kobayashi, dass er wisse, was jeder von ihm hören wolle, aber dass das nicht so einfach zu machen sei. „Könnten wir es ohne tri-Ace machen, dann wäre es sicher möglich. Aber das ist nicht der Fall. Wartet deswegen bitte noch ein wenig länger“, so Kobayashi weiter. „Glaubt weiter an uns, während wir Anamnesis fortführen. Ich werde ebenfalls mein Bestes geben. Das ist alles, was ich heute sagen kann, aber ich glaube, dass eure Unterstützung uns zu harter Arbeit anspornen wird.“

Weitere Arbeit an Star Ocean Anamnesis

Das tönt leider nicht so, als würde derzeit an einem möglichen Star Ocean 6 gearbeitet. Das von Shuichi Kobayashi angesprochene Star Ocean: Anamnesis ist in Japan im Dezember 2016 erfolgreich gestartet und stellt damit den bisher letzten Ableger der Serie dar. Das letzte Konsolenspiel der Reihe erschien bei uns als Star Ocean: Integrity and Faithlessness am 1. Juli 2016 für PlayStation 4.

Was wären eure Wünsche an einen neuen Teil der Serie?

via Gematsu