Europa-Termin für God Wars: The Complete Legend

NIS America hat die Veröffentlichungstermine von God Wars: The Complete Legend für den Westen bestätigt. Das strategische Rollenspiel wird am 31. August in Europa und am 4. September in Nordamerika für Nintendo Switch erscheinen. Die Fassung für Nintendo Switch ist die überarbeitete Version des Spiels und enthält bereits die Erweiterung „Legend of Yomi“ sowie Verbesserungen der Spielmechanik.

Update für PlayStation 4 und PlayStation Vita

Für PlayStation 4 und PlayStation Vita sollen laut NIS America Updates erscheinen, die den Inhalt von „Legend of Yomi“ in das Hauptspiel einfügen und ebenfalls die Qualität des Spiels verbessern. God Wars: The Complete Legend enthält alle DLCs, die für God Wars: Future Past erhältlich sind, dazu gibt es die neue Figur Orihime und das Labyrinth „Legend of Yomi“, das die Geschichte von Kaguya vertieft.

Die Opferung der beiden Töchter

Vor einer langen Zeit existierte ein wunderschönes Reich, welches aus drei Nationen bestand: Fuji, Izumo und Hyuga: Das Land selbst trug den Namen Mizuho. Die Bewohner des Reiches verachteten Konflikte, ehrten die Geister ihrer Ahnen und lebten in Harmonie mit der Natur. Doch mit der Zeit veränderte sich das Verhalten der Menschen. Sie begannen, Getreide zu züchten, schmiedeten Metall, formten Waffen, führten Kriege, zerstörten die Natur und vergaßen die Geister ihrer Ahnen.

In Mizuho litten verschiedene Gebiete durch die Veränderungen und Naturkatastrophen, die Fluten, Erdbeben und Vulkanausbrüche suchten das einst wunderschöne Land heim. Um die endgültige Zerstörung zu verhindern, opferte die Königin des Reiches, Tsukuyomi, ihre geliebte Tochter Sakuya und sperrte ihre andere Tochter, Kaguya, ein, um zukünftige Unglücke aufzuhalten. Nach dieser Tat verschwand die Königin.

13 Jahre später: Aus der Prinzessin Kaguya ist eine wunderschöne Frau geworden. Während eines Aufstandes wird sie von ihrem Jugendfreund Kintaro gerettet. Die tapfere Kaguya erhebt sich gegen ihr Schicksal, einfach nur ein Opfer zu sein und will ihren eigenen Weg gehen. Die beiden fliehen aus Fuji und beginnen ihre gefährliche Reise durch Mizuho, um die Wahrheit hinter Tsukuyomis Entscheidung zu erfahren.

Labyrinth of Yomi

Der zusätzliche Inhalt soll noch in diesem Winter in Japan erscheinen und 50 Stages in das bestehende Spiel einfügen. Damit übersteigt man den Gehalt der Hauptgeschichte und bietet den eingefleischten Fans größere Herausforderungen. Die härteren Gefechte sind für Gruppen gedacht, deren Level bei 70 oder höher liegt. Je nach getroffenen Entscheidungen erlebt man verschiedene Enden, außerdem gesellen sich weitere spielbare Charaktere dazu. Insgesamt soll der Zusatz für 100 weitere Spielstunden sorgen.

Der neue Dungeon „Labyrinth of Yomi“ befindet sich tief verborgen im Gebirge von Izumo. Die Begrenzung der Stufen wird auf 199 erweitert. Zu den neuen spielbaren Helden gehören Momotaro, Inu, Kiji und Saru.

via Gematsu