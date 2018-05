SNK Heroines: Love meldet sich im Video zum Dienst

By

Nur wenige Tage nach der Enthüllung der neuen Kämpferin Love Heart aus SNK Heroines: Tag Team Frenzy hat NIS America dieser nun auch noch einen Ankündigungs-Trailer spendiert. Bekannt ist dieser Charakter aus der Pachinko-Serie Sky Love, zuletzt konnte man ihre Kampfkünste bereits in The King of Fighters XIV bewundern.

Love Heart ist der Captain des Luftschiffs Elicion III. Als charismatische Anführerin der Luftpiraten hat sie sich ganz dem Kampf für die Freiheit verschrieben. Love bringt Angriffe mit ihrem goldenen Schwert und verheerende Aufwärtshaken und Tritte ins Kampfgeschehen von SNK Heroines: Tag Team Frenzy mit ein. Zudem tritt die Piratin nun als Polizistin in Erscheinung.

SNK-Heldinnen treffen zusammen

In SNK Heroines: Tag Team Frenzy treten Charaktere des SNK-Universums in 2-gegen-2-Tag-Team-Kämpfen gegeneinander an. Ihr steuert einen Charakter im Kampf, könnt aber ständig einen anderen Charakter einwechseln oder aber mit Items Einfluss auf das Kampfgeschehen nehmen. Dabei geht es nicht nur darum, die KP eurer Gegner zu verringern, sondern auch darum, Ultra-Spezialangriffe zu entfesseln. Eure Lieblingsheldinnen können außerdem umfangreich angepasst werden.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy erscheint am 7. September für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Für Nintendo Switch erscheint der Titel physisch und digital, mit einem ausschließlich digitalen Release für PlayStation 4.

via Gematsu