Etrian Odyssey X: Illustrationen aller Klassen der Serie

Wie Atlus mitteilte, werden für Etrian Odyssey X Illustrationen aller Klassen, die bisher in der Hauptserie aufgetaucht sind, für den kommenden Ableger der Reihe in Form von DLCs verfügbar sein. Die fünf Erweiterungen erscheinen in Japan am 2. August. An diesem Tag wird ebenfalls das Hauptspiel erscheinen. Insgesamt bringen die DLCs zusammen 313 Illustrationen für die Klassen in das Spiel. Bis zum 2. September werden die zusätzlichen Inhalte kostenlos als Download angeboten. Im Anschluss kostet jedes Set 100 Yen (ca. 0,76 Euro).

Abenteurer aus Etrian Odyssey I und II

Fügt alle Illustrationen der Klassen aus Etrian Odyssey I und II hinzu, mit denen ihr eure Charaktere gestalten könnt. Die zusätzlichen Illustrationen unterstützen keine farbigen Varianten. Davon sind die Illustrationen der Klassen betroffen, die in Etrian Odyssey I und II, aber nicht in Etrian Odyssey X auftauchen. Hierbei ergibt sich eine Anzahl von 78 Illustrationen.

Abenteurer aus Etrian Odyssey III

Fügt alle Illustrationen der Klassen aus Etrian Odyssey III hinzu, mit denen ihr eure Charaktere gestalten könnt. Die zusätzlichen Illustrationen unterstützen keine farbigen Varianten. Davon sind die Illustrationen der Klassen betroffen, die in Etrian Odyssey III, aber nicht in Etrian Odyssey X auftauchen. Hierbei ergibt sich eine Anzahl von 71 Illustrationen.

Abenteurer aus Etrian Odyssey IV

Fügt alle Illustrationen der Klassen aus Etrian Odyssey IV hinzu, mit denen ihr eure Charaktere gestalten könnt. Die zusätzlichen Illustrationen unterstützen keine farbigen Varianten. Davon sind die Illustrationen der Klassen betroffen, die in Etrian Odyssey IV, aber nicht in Etrian Odyssey X auftauchen. Hierbei ergibt sich eine Anzahl von 69 Illustrationen.

Abenteurer aus Etrian Odyssey V

Fügt alle Illustrationen der Klassen aus Etrian Odyssey V hinzu, mit denen ihr eure Charaktere gestalten könnt. Die meisten der zusätzlichen Illustrationen unterstützen keine farbigen Varianten, aber es gibt einige Ausnahmen. Davon sind die Illustrationen der Klassen betroffen, die in Etrian Odyssey V, aber nicht in Etrian Odyssey X auftauchen. Hierbei ergibt sich eine Anzahl von 89 Illustrationen.

Abenteurer zum 10. Jubiläum

Fügt Illustrationen der Klassen des zehnten Jubiläums der Serie hinzu, mit denen ihr eure Charaktere gestalten könnt. Die zusätzlichen Illustrationen unterstützen keine farbigen Varianten. Dazu gehören die Illustrationen der Klassen, die man auf dem Cover des Kunstbuchs sieht, welches zur Feier des Geburtstags entworfen wurde.

Die folgenden Videos zeigen euch die Inhalte der genannten DLCs sowie 40 Minuten aus dem Videospiel.

