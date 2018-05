Ubisoft kündigt das Line-up für die E3 2018 an

In weniger als drei Wochen findet die E3 in Los Angeles vom 12. bis am 14. Juni statt! Zumindest offiziell, denn bereits im Vorfeld finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Nun hat mit Ubisoft ein weiteres Publisher-Schwergewicht das Line-up für die kommende E3 2018 bekanntgegeben. Fix im Aufgebot befinden sich dabei die Spiele Tom Clancy’s The Division 2, Beyond Good & Evil 2, Skull and Bones, Starlink: Battle for Atlas, Transference und For Honor. Darüber hinaus verspricht man vielsagend auch einige weitere Überraschungen.

Dies alles wird man uns am 11. Juni um 22 Uhr bei Ubisofts Pressekonferenz präsentieren. Für die Pre-Show könnt ihr bereits um 21:15 einschalten, im Anschluss an die Bühnenshow geht es dann sogleich mit einer Post-Show weiter, bei welcher ein bei der Pressekonferenz gezeigtes Spiel genauer präsentiert werden soll. Mit einem Video macht uns Ubisoft zudem schon einmal heiß auf die Veranstaltung.

Im Livestream mit dabei sein könnt ihr wahlweise auf Ubisoft.com, YouTube, Twitch oder Mixer. Was erwartet ihr von Ubisoft in diesem Jahr?

Die bisherigen, wichtigen E3-Termine auf einen Blick:

09. Juni 2018 – 20:00 Uhr – EA Play Showcase

10. Juni 2018 – 22:00 Uhr – Xbox Media Briefing

11. Juni 2018 – 03:30 Uhr – Bethesda E3 Showcase

11. Juni 2018 – 05:00 Uhr – Devolver Digital Big Fancy Press Conference

11. Juni 2018 – 19:00 Uhr – Square Enix E3 Showcase

11. Juni 2018 – 22:00 Uhr – Ubisoft E3 Conference

12. Juni 2018 – 03:00 Uhr – Sonys E3 Showcase

12. Juni 2018 – 18:00 Uhr – Nintendo Video-Präsentation

