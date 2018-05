Dark Souls Remastered: Launchtrailer und weitere Details

By

In dieser Woche erscheint Dark Souls Remastered am 25. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Aus diesem Grund hat Bandai Namco den Launchtrailer zum überarbeiteten Klassiker veröffentlicht, welchen ihr unten findet. Im Video seht ihr auch einige Bosse aus dem Spiel.

Die Schandstadt ruckelt nicht mehr

Mittlerweile ist auch mehr zur Technik im Remaster bekannt. So konnte endlich die Schandstadt analysiert werden, welche im Original-Spiel für starke Einbrüche in der Bildrate gefürchtet war – neben dem Giftsumpf, den Insekten und anderem ekligen Getier. Hier gibt es sehr positive Meldungen, denn selbst auf einer Standard-PS4 kann eine Frequenz von 60 Bildern pro Sekunde ohne Einbrüche eingehalten werden. Dies geht auch nicht auf Kosten der grafischen Qualität, denn es werden in dieser Version eine Auflösung von 1080p, ein neues Beleuchtungsmodell, Ambient Occlusion und verbesserte Effekte geboten. Ein weiteres Gameplay-Video mit Material aus der Schandstadt findet ihr hier.

Dark Souls Remastered* erscheint am 25. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Die Version für Nintendo Switch musste auf den Sommer verschoben werden.

via gameinformer, Eurogamer