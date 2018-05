Leisure Suit Larry ist zurück: Wet Dreams Don’t Dry

Hand aufs Herz: Wir sind doch alle mit Leisure Suit Larry aufgewachsen. Also – ich nicht. Aber von euch bestimmt einige. Und nun ist er tatsächlich wieder zurück, denn Wet Dreams Don’t Dry. In einem komplett neuen, handgezeichneten Abenteuer springt Larry aus den 80er-Jahren direkt ins 21. Jahrhundert.

Die Zeiten ändern sich und deshalb ist in der Pressemeldung zur Ankündigung auch schon mal von „fragwürdigen Anmachsprüchen“ die Rede. Wie Larry „in Zeiten von #metoo und Online-Dating via Smartphone“ klarkommt, das wird sich ab Herbst 2018 auf PCs und Mac zeigen. Damit sich niemand in die Nesseln setzt…

…lassen wir doch einfach Leisure Suit Larry selbst reden:

Hey Ladys, ich bin wieder im Geschäft! In meinem neuen Abenteuer Leisure Suit Larry – Wet dreams don’t dry verschlägt es mich – wie auch immer – vom Ende der 80er direkt ins 21. Jahrhundert – und Wow, hat sich die Welt vielleicht verändert! Während mein Welt- und Frauenbild aus den 80ern mit der modernen Realität härter zusammenprallt, als die Brüste einer drallen Blondine beim Joggen am Strand, date ich mich nun durch die moderne Welt! In einem für mich typischen Point-&-Click-Abenteuer erleben wir gemeinsam, wie ich mich in Faith, die rattenscharfe Assistentin des Bosses von Prune, einem weltweit erfolgreichen Technologieunternehmen, verliebe. Da heutzutage aber selbst Dating digital abläuft, muss ich erst einmal an meinem Score bei Timber arbeiten, dieser total angesagten Dating-App, indem ich Frauen date, ihre Bedürfnisse befriedige und so Punkte für mein Timber-Profil sammle. Und zwischendurch immer mal wieder kurz ein paar neue Bikinifotos bei Instacrap checken – das 21. Jahrhundert ist echt knorke!

Timber – na klar. Nachfolgend seht ihr den ersten Teaser-Trailer in Live-Action-Optik. Immerhin, aus Zelda Link’s Awakening hat Larry Anfang der 90er mitgenommen: Nie ohne Kondom!