„Memoirs from Battle“-Edition zu Valkyria Chronicles 4

Atlus hat heute nicht nur einen neuen Trailer zu Valkyria Chronicles 4 veröffentlicht, sondern auch eine Limited Edition angekündigt. Die „Memoirs from Battle“-Edition wird gemeinsam mit der Standardversion im Herbst 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Die Sonderedition beinhaltet eine Vinyl-Statue des „Hafen“-Panzers. Der „Hafen“ ist nach der Heimatstadt von Hauptcharakter Claude Wallace benannt und dient dem Squad E nicht nur als Panzer, sondern auch als Symbol. Außerdem ist ein Artbook im Design von „Claudes Travel-Journal“ enthalten, ebenso wie ein DLC rund um das Squad 7.

Mit „A United Front with Squad 7“ und „Edys Advance Ops“ kommen zwei neue Abenteuer auf Fans der Valkyria-Chronicles-Serie zu. Mit bekannten Charakteren aus dem Universum kämpfen sich die Spieler durch mehrere zusätzliche Missionen. Nach Abschluss der Missionen werden neue Squad-7-Charaktere für das Spiel freigeschaltet. Die Squad-7-DLC-Missionen sind durch einen Downloadcode, welcher in der Valkyria-Chronicles-4-„Memoirs from Battle“-Edition enthalten ist, sofort verfügbar. Sie werden als Add-on-Item auf allen Plattformen im Oktober 2018 freigeschaltet.

Claude Wallace und sein Team

Zusätzlich zu dieser Ankündigung gibt es einen neuen Trailer. Dieser beleuchtet die Charaktere des Teams um Anführer Claude Wallace. Zu sehen sind Erfinder Riley Miller sowie der mutige Gefährte Ragnarok. Valkyria Chronicles 4 spielt in einem fiktiven Jahr 1935 EC in Europa und damit zur gleichen Zeit wie Valkyria Chronicles. Dort wütet der „Second European War“ zwischen der Atlantic Federation und der Autocratic Eastern Imperial Alliance. Die Föderation kämpft tapfer, doch die übermächtige imperiale Allianz droht sie zu verschlingen. Der Sieg droht in weite Ferne zu rücken, da führt die Föderation die Operation Northern Cross durch, ein letzter Versuch, die kaiserliche Hauptstadt zu erobern und so den Krieg zu beenden.

