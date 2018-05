Erster Trailer und Bilder zu Yakuza 3 für PlayStation 4

Die kürzlich enthüllte Remaster-Version zu Yakuza 3 für PlayStation 4 hat dank Sega inzwischen einen ersten Trailer und einige Bilder spendiert bekommen. Eröffnet hat man unterdessen auch die japanische Webseite zur kommenden Neuauflage.

Yakuza 3 in 1080p und mit 60 fps

Für die Neuauflage will man die Auflösung und die Bildrate des Spiels verbessern, womit 1080p und 60 fps erreicht werden sollen. Der Inhalt wird aber identisch zum Original sein. Die Entwicklung des dritten Serienteils für PlayStation 4 steht bereits bei 90 Prozent. Die überarbeitete Version für PlayStation 4 von Teil 1 ist bei uns als Yakuza Kiwami erhältlich, Yakuza Kiwami 2 erscheint hierzulande am 28. August. Seit dem 17. April ist mit Yakuza 6: The Song of Life auch der aktuellste Titel im Westen gelandet. Mit Shin Ryu Ga Gotoku (New Yakuza) wird derzeit am nächsten Ableger der Serie gearbeitet.

Yakuza 3 wird in Japan am 9. August für PlayStation 4 erscheinen. Neuauflagen von Yakuza 4 und Yakuza 5 folgen im Herbst 2018 beziehungsweise Frühling 2019. Über einen Release im Westen ist noch nichts bekannt.

