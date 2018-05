Fate/Extella Link: Gilles de Rais, Lancelot und mehr

By

Es wurden dank Marvelous neue Videos, Bilder und Informationen zu Fate/Extella Link veröffentlicht, welche uns weitere Einblicke in das Spiel gewähren. In den beiden Gameplay-Trailern seht ihr Gilles de Rais und Lancelot, diese hatten wir euch bereits vor einiger Zeit genauer vorgestellt. Die beiden Videos findet ihr ganz unten zusammen mit Bildern, welche zu den nun noch folgenden Informationen passen.

Die Geschichte von Fate/Extella Link

Im Laufe der Geschichte wird der Spieler Entscheidungen treffen können, welche den Verlauf beeinflussen werden. Hier muss man beispielsweise eine Angriffsroute wählen oder Prioritäten setzen. Es wird gelegentlich auch wichtige Entscheidungen zu fällen geben. Teile der Geschichte werden in der Moon World spielen.

Das neue Link-System

Mit dem neuen Link-System wird man sich mit seinen Verbündeten zusammentun, um die Feinde gemeinsam zu bekämpfen. Dafür muss man sich einem Servant nähern und den Link-Status auslösen. Dies ist nützlich, da die Verbündeten dadurch verstärkt werden. Bei Rush-Attacken werden verbündete Servants im Link-Status ebenfalls angreifen.

Greift man Feinde in den Rücken an, kann man großen Schaden austeilen. Dieser ist bei der Assassinen-Klasse sogar noch erhöht. Man kann durch bestimmte Fähigkeiten die Bewegung des Gegners einschränken und dann mit verbündeten Servants einem Feind in den Rücken fallen.

Die Gegner werden auf dem Schlachtfeld verschiedene Strategien anwenden mit Truppenbewegungen und Angriffen. Darauf muss man als Spieler gut achten, sonst kann dies zu einer Niederlage führen. Beispielsweise kommt es vor, dass man seinen Master retten muss, indem man den echten Lancelot mitten in den Feinden findet.

Manchmal stören die Gegner auch die Karte durch eine Anlage, sodass Informationen nicht länger einsehbar sind. Diese Anlage muss man zerstören, bevor man durch Gegnerbewegungen überrascht wird. Robin Hood kann sich zudem unsichtbar machen, seine Präsenz kann in seiner Nähe jedoch gespürt werden. Neben den Servants werden weitere Gegner nach SE.RA.PH beschworen, welche sich euch in den Weg stellen werden.

In den Gefechten werden dafür Gegenstände mit verschiedenen Effekten helfen, welche von den Gegnern hinterlassen werden. Manchmal wird man dank „Secret Folders“ auch seltene Instant Skills erhalten können. Ist man in einem entsprechenden Gebiet, muss man dafür alle Gegner besiegen.

Bei den Servants wird man die Kostüme austauschen können. Neue Kostüme kann man im Spiel selber oder via DLC erhalten. Dabei wird das veränderte Aussehen nicht nur im Kampf, sondern auch in Event-Szenen zu bewundern sein.

Fate/Extella Link erscheint in Japan am 7. Juni 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Der Veröffentlichungszeitraum für Nordamerika und Europa ist für den Herbst 2018 angesetzt. Weitere Videos und Artikel zum Actionspiel findet ihr hier.

Gilles de Rais

Lancelot

