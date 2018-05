Neue Spielszenen aus Shenmue 3 präsentiert

So richtig überraschen konnte die Verschiebung von Shenmue 3 auf 2019 eigentlich niemanden. Da ist es fast schon überraschender, dass wir schon wieder mit einigen neuen Spielszenen versorgt werden.

Sie stammen aus der Präsentation von THQ Nordic, inzwischen Eigentümer von Koch Media und damit Deep Silver. Es ging um Pläne und eben auch ein paar Einblicke zu Shenmue 3. Zu sehen sind dabei neben einigen bekannten Szenen auch einige neue Spielszenen.

Die kürzliche Verschiebung des Spiels begründete man mit mehr Zeit für Feintuning. „Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um die Qualität des Spiels weiter zu verbessern und den hohen Standard zu erreichen, den das Spiel verdient“. Aber auch, „um das Produkt im bestmöglichen Zeitrahmen“ zu veröffentlichen.

Das geistige Kind der Entwicklerlegende Yu Suzuki vereint klassisches Arcade-Gameplay, wie man es aus Virtua Fighter kennt, mit Rollenspielelementen, um eine epische Geschichte auf der Konsole zu erzählen. Die cineastische Geschichte mit ihrem klaren Fokus auf den starken Charakteren in Kombination mit realistischen Gefechten und spaßigen Mini-Games, fesselt Spieler und Kritiker bis heute. Viele Features, die in heutigen Spielen alltäglich sind, wie beispielsweise Quick-Time-Events, feierten in Shenmue ihr Debüt.