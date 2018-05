The Lost Child: Video zeigt gefallene Engel

NIS America hat ein neues Video zu The Lost Child veröffentlicht, das euch Eindrücke aus der lokalisierten Fassung in englischer Sprache präsentiert. Im Fokus stehen in dieser Aufnahme die gefallenen Engel, die sich in der Welt der Menschen befinden und die Angelegenheiten der Sterblichen manipulieren.

Okkult-Journalist Hayato Ibuki untersucht den Selbstmord einer Person, die sich vor einen Zug in der Shinjuku-Station geworfen hat. Während seinen Untersuchungen wird er ganz plötzlich von einer mysteriösen, schwarzen Kraft vom Bahnsteig gestoßen. In eine fremde Welt transportiert, erhält er die Demon Gun Gangour, eine Waffe, mit der man gefallene Engel und Dämonen fangen und versklaven kann. Hayato nutzt diese Fähigkeit, um sich seine eigenen Dämonen zu bändigen und fortan an zahlreichen Orten etliche Mysterien aufzuklären. Das Spiel bietet über 50 Wesen von bekannten Mythen und Legenden. Jedes Wesen besitzt zudem drei verschiedene Formen. Zur Hilfe hat man über 250 erlernbare Fähigkeiten, welche auf die gefangenen Astrale aufgeteilt werden können. All das dient dazu die gigantischen Dungeons, mit teils 99 Stockwerken, zu meistern.

The Lost Child* erscheint am 19. Juni 2018 in Nordamerika und am 22. Juni 2018 in Europa. Für PlayStation 4 und Nintendo Switch ist sowohl eine physische Version als auch eine digitale Version geplant. Die PlayStation-Vita-Version wird nur digital veröffentlicht.

