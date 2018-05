Smartphone-RPG zu The Seven Deadly Sins angekündigt

Netmarble hat ein Smartphone-Rollenspiel angekündigt, das sich auf die beliebte Serie The Seven Deadly Sins bezieht. Der Ableger für mobile Geräte trägt den Titel The Seven Deadly Sins: Grand Cross of Light and Darkness und soll in Japan noch in diesem Jahr erscheinen. Der Entwickler hat bereits die offizielle Webseite zu diesem Projekt eröffnet. Außerdem gibt es einen japanischen TV-Spot.

Seit dem 9. Februar ist das Third-Person-Actionspiel The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia für PlayStation 4 erhältlich. Unseren Test dazu findet ihr hier.

via Gematsu