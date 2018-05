Gewinnspiel zu Hyrule Warriors: Definitive Edition

By

Seit dieser Woche ist Hyrule Warriors: Definitive Edition für Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel bietet auf Nintendo Switch alle Inhalte der bisherigen Versionen für Nintendo Wii U und Nintendo 3DS. Enthalten sind also alle spielbaren 29 Charaktere und außerdem alle Premium-Inhalte! Zusätzlich gibt es sogar noch neue Outfits basierend auf Link und Zelda aus Breath of the Wild!

Hyrule Warriors ist ein sogenanntes Musou-Spiel. Ihr metzelt euch mit vielen verschiedenen Charakteren, von denen jeder seine ganz besonderen Eigenschaften und Waffen besitzt, durch riesige Monsterhorden! Aber Hyrule Warriors bietet auch eine eigene Geschichte:

Impa und Link bereiten sich auf den Kampf vor und machen sich auf die Suche nach Zelda. Sie begegnen neuen Verbündeten wie dem geheimnisvollen Shiek und einer jungen Zauberin namens Lana. Ihr Abenteuer führt sie durch drei verschiedene Versionen von Hyrule aus der Vergangenheit. Sie schließen sich mit begnadeten Kämpfern aus den einzelnen Welten zusammen, denn sie brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Die Stärke der größten Krieger aus Hyrules Vergangenheit und Gegenwart ist erforderlich, um dem Chaos auf den Grund zu gehen und den Frieden in Hyrule wiederherzustellen.

Wir verlosen hier ein Spielexemplar von Hyrule Warriors: Definitive Edition* für Nintendo Switch. Um teilzunehmen, zählt die Gegner auf dem nachfolgenden Screenshot und teilt uns die Antwort als ein Kommentar im Kommentarthread zu dieser News in unserem brandneuen Forum mit! Viel Spaß! Das Gewinnspiel endet am 31. Mai 2018 um 20 Uhr deutscher Zeit.