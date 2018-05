Dragon Ball Symphonic Adventure in Deutschland

Schon bald werden Dragon-Ball-Fans den vertrauten Klängen ihrer Lieblingsserie auch in Konzertsälen in Deutschland lauschen können. Das Dragon Ball Symphonic Adventure findet erstmals den Weg nach Deutschland. „Spätestens wenn Hiroki Takahashi das Titellied anstimmt, gibt es kein Halten mehr: Egal in welcher Stadt, […] tausende Konzertbesucher stimmen gemeinsam ein“, heißt es in der Presseankündigung zum Dragon Ball Konzert. Wir werden sehen, ob diese Liste auch um Düsseldorf ergänzt wird. Denn dort findet das Dragon Ball Symphonic Adventure am 1. November 2018 in der Mitsubishi Electric Halle statt.

Vorverkauf zum Dragon Ball Konzert:

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 25. Mai, um 10:00 Uhr mit einem exklusiven Pre-Sale auf www.eventim.de! Der allgemeine Verkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.) beginnt am 28. Mai.

Dragon Ball zieht Fans seit 1984 in den Bann

Der Erfolgsgeschichte von Dragon Ball begann 1984. Seitdem hat sich das Franchise des japanischen Zeichners Akira Toriyama mit mehr als 230 Millionen verkauften Exemplaren zu einem der erfolgreichsten Mangas und Animes aller Zeiten entwickelt. Inzwischen blickt Dragon Ball auf über 40 Bände, Fernsehserien, TV- und Kinofilme sowie Computerspiele zurück. Diese Geschichte bringt ein 60-köpfiges Orchester auf die Konzertbühne. Wie viele Videospielkonzerte nutzt Symphonic Adventure dabei auch eine große Videoleinwand. Auch Ehrengast Hiroki Takahashi wird in Düsseldorf zu Gast sein. Und vermutlich das Titellied anstimmen.

Bildnachweis: Yannick Montesi