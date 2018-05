Der Launchtrailer zu Hyrule Warriors Definitive Edition

Ab sofort fliegen die Fetzen in Hyrule auch auf Nintendo Switch mit Hyrule Warriors Definitive Edition! Nintendo hat aus diesem Anlass den entsprechenden Launchtrailer veröffentlicht, welcher euch das Spiel nochmals im Detail vorstellt. Euch erwarten alle bisherigen Charaktere, Missionen und Items aus der Wii-U- und 3DS-Version.

Diese neue Version umfasst sämtliche Karten, Missionen und Charaktere aus „Hyrule Warriors“ für Wii U und „Hyrule Warriors: Legends“ für Systeme der Nintendo-3DS-Familie. Die herunterladbaren Premium-Inhalte sind ebenfalls enthalten. Außerdem kommst du in den Genuss neuer Outfits für Link und Zelda im Stil von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“.

Du kannst „Hyrule Warriors“ spielen, mit wem, wann und wo du möchtest. Es gibt 29 spielbare Charaktere, Full-HD-Grafik (mit bis zu 1080p) im TV-Modus sowie Zwei-Spieler-Mehrspieler-Action auf einer Konsole, wenn du die Joy-Con-Controller mit einem Freund teilst.